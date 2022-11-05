Какие крупы лучше всего заготовить на зиму: продукты, которые можно хранить годами

Свои запасы обязательно стоит пополнить горохом и фасолью.

Поскольку нам прогнозируют остаточно сложную зиму, стоит обязательно задуматься, что и в каком количестве нужно заготовить, чтобы пережить холода. Стоит отметить, что к запасам нужно относиться очень ответственно, чтобы они не испортились буквально на следующий день.

Как отмечает портал "Вкусно+", есть несколько видов круп, которые долго хранятся, и именно о них мы и хотим сегодня поговорить. А также о том, как их правильно хранить.

Какие продукты стоит запасти на зиму

Гречка, рис и перловка могут храниться полтора года, пшенную крупу — 9 месяцев, а овсяную всего 4. Поэтому делая запасы, важно это учитывать. Помните, что крупа плохого качества может нанести вред здоровью. Стоит отметить, что неплохо также запастись горохом и фасолью — они хранятся 2 года.

Все крупы храните в сухом и темном месте, и лучше всего — в жестяных контейнерах. Примерно раз в месяц рекомендуется перебирать запасы и проветривать их. Во-первых, в продуктах могут завестись насекомые. А во-вторых, крупа со временем теряет свой вкус, свежий воздух поможет избавиться от горечи.

Напомним, министр аграрной промышленности Украины Николай Сольский ранее призвал украинцев в вопросе формирования запасов еды руководствоваться здравым смыслом и не сметать все с полок магазинов.