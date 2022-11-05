Землю накрыла мощная магнитная буря: когда она закончится
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Начало месяца принесло с собой мощную магнитную бурю
Землю накрыла мощная магнитная буря, которая началась 4 ноября и продлится до 6 ноября, хотя ее интенсивность пойдет на спад. В этот период многие метеочувствительные люди могут ощущать проблемы с самочувствием.
Как напоминает Униан, магнитные бури являются ответом магнитного поля Земли на вспышки на Солнце. Они способны не только оказывать влияние на здоровье людей, но и влиять на работу электроники, например, на системы связи.
По данным синоптиков, 4 ноября Землю накрыла первая сильная магнитная буря в этом месяце. 6 ноября она снизит свою интенсивность до среднего уровня, и к 7 ноября уже закончится.
Однако перерыв будет недолгим и уже 10 ноября ожидается новый период солнечной активности, который продлится до 12 ноября. Она будет высокой 10 числа, а в последующие два дня снизится до среднего уровня.
Известно, что наиболее чувствительными к магнитным бурям являются метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями. Типичными симптомами, которые указывают на то, что вы ощутили на себе воздействие магнитных возмущений, являются:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в груди и мышцах;
- повышенная температура;
- скачки артериального давления;
- слабость;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная раздражительность.
Подробнее о датах геомагнитных штормов в этом месяце ранее писал "Телеграф". Также мы рассказывали, что предпринять метеозависимым людям в такие неприятные для них периоды солнечной активности, чтобы уменьшить болезненные ощущения.