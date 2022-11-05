Землю накрыла мощная магнитная буря: когда она закончится

Начало месяца принесло с собой мощную магнитную бурю

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая началась 4 ноября и продлится до 6 ноября, хотя ее интенсивность пойдет на спад. В этот период многие метеочувствительные люди могут ощущать проблемы с самочувствием.

Как напоминает Униан, магнитные бури являются ответом магнитного поля Земли на вспышки на Солнце. Они способны не только оказывать влияние на здоровье людей, но и влиять на работу электроники, например, на системы связи.

По данным синоптиков, 4 ноября Землю накрыла первая сильная магнитная буря в этом месяце. 6 ноября она снизит свою интенсивность до среднего уровня, и к 7 ноября уже закончится.

Однако перерыв будет недолгим и уже 10 ноября ожидается новый период солнечной активности, который продлится до 12 ноября. Она будет высокой 10 числа, а в последующие два дня снизится до среднего уровня.

Известно, что наиболее чувствительными к магнитным бурям являются метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями. Типичными симптомами, которые указывают на то, что вы ощутили на себе воздействие магнитных возмущений, являются:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в груди и мышцах;

повышенная температура;

скачки артериального давления;

слабость;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

повышенная раздражительность.

Подробнее о датах геомагнитных штормов в этом месяце ранее писал "Телеграф". Также мы рассказывали, что предпринять метеозависимым людям в такие неприятные для них периоды солнечной активности, чтобы уменьшить болезненные ощущения.