Отключили электричество: как долго не портятся продукты и что нужно есть первым

Важное правило — не стоит часто открывать дверцу холодильника

Электричество в Украине — одна из сфер наиболее пострадавших от российских обстрелов. Регулярное или не по графику отключение может привести к тому, что ваши продукты испортятся. Холодильник или морозильная камера могут удерживать холод несколько часов, но и их возможности не безграничны.

Как пишет USAToday со ссылкой на бостонского шеф-повара Брайана По, хранить продукты в холодильнике можно около четырех часов — потом они начинают портиться. Полная морозильная камера может поддерживать температуру 48 часов, тогда как наполовину заполненная — 24 часа.

Готовить в случае отключения света нужно начинать с того, что может испортиться быстрее всего — мясо, рыба, молочные продукты. Еду из морозилки или консервированную лучше оставить на потом — она может еще полежать.

Готовить можно как на гриле или костре на улице, так и на газовой плите, если она у вас есть. По советует придумывать блюда всей семьей, чтобы и еду получить из всего что может быстро испортиться в холодильнике, и повод собраться с близкими и вместе провести время.

Ранее "Телеграф" публиковал список продуктов, которые можно хранить без холодильника и они могут выручить в случае длительных перебоев с энергоснабжением. Кроме покупных консервов, можно приготовить самостоятельно даже мясные заготовки.