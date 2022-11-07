Эффективное средство, которое отмоет даже самую грязную сковородку: посуда будет как новая

Поверьте, результат вас точно очень удивит

Со временем, даже при самой аккуратной готовке и постоянной уборке, посуда на кухне теряет свой красивый внешний вид. И прежде чем выбрасывать старую посуду или покупать едкие химические средства, которые только могут навредить вашим рукам, попробуйте приготовить простое, но очень эффективное средство из перекиси. Как это сделать — читайте далее.

Как отмечает Ukr.Media, рецепт максимально простой, а вот эффект от него невероятный: даже самые старые сковородки и кастрюли могут выглядеть как будто их только принесли из магазина. Важно! Работать с этим раствором нужно только в перчатках.

Как отмыть старые сковородки и кастрюли

Вам понадобится:

3%-ный перекись водорода — 2 ст. л.;

пищевая сода — ½ чашки (т.е. около 125 мл);

средство для мытья посуды – 1 ч. л.

Смешайте все "ингредиенты" и взбейте их до пышных пиков. При необходимости можно добавить еще немного перекиси водорода. И после нанесите средство на грязную посуду.

Дайте раствору "поработать" 10-15 минут, а после потрите сковороду жесткой щеткой с обычным моющим средством. Затем промойте теплой водой и наслаждайтесь результатом.

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