Куда уходит тепло в доме: пять распространенных проблем, из-за которых вы мерзнете

Есть как минимум пять "воров тепла" в вашем жилище

С приближением зимы многие ищут способы сохранить тепло в жилище, чтобы не мерзнуть в холодную погоду. Есть много вещей, которые могут "красть" тепло из вашего дома, к примеру, загрязненные батареи, отсутствие изоляции окон и не только.

Издание Express рассказывает о пяти распространенных проблемам, вызывающих потерю тепла в вашем доме. Лучше решить их сейчас, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию в будущем. Тепло может уйти разными путями, в том числе через плохую изоляцию и некачественный пол.

Плохая теплоизоляция стен

Низкокачественная изоляция стен может вызвать колоссальные 35-40% потерь тепла в домах. Утепление полых стен — это простой и относительно недорогой процесс, при котором полости заполняются изоляционным материалом, что замедляет движение тепла внутри ваших стен и дольше сохраняет "плюс" в комнате. Сплошная теплоизоляция стен намного сложнее и дороже, лучше всего обратиться к профессионалам и выполнить качественную теплоизоляцию. О лайфхаках по утеплению стен подробно рассказывает статья "Телеграфа".

Неправильная температура котла

Рекомендуется доводить котел до температуры, при которой он может конденсировать воду — 60 градусов. Изменение температуры вашего котла до этого уровня поможет достичь более высокой эффективности за счет использования всех его функций, а это приведет к более дешевым счетам за отопление.

Некачественное напольное покрытие

Дома могут терять около 10% тепла через пол. Теплый пол с хорошей теплоизоляцией – отличная альтернатива, хотя и может быть дорогим в установке и эксплуатации. Но как минимум стоит проверить, что ваши напольные вентиляторы чисты и не заблокированы. В таком случае вы можете использовать толстую подложку, чтобы предотвратить проникновение воздуха через половицы, позволяя просачиваться более холодному воздуху. Утеплить пол можно с помощью лайфхака, о котором ранее писал наш сайт.

Неудачно расположенный термостат

Важно, чтобы термостат был установлен в подходящем месте и мог точно считывать температуру в помещениях. Если он расположен в неправильной точке, например, в коридоре или подъезде, то может устанавливать более низкие температуры. На помощь придет простой лайфхак с определением места для термостата: лучше всего его размещать в основных помещениях дома, в идеале в гостиной или на лестничной площадке, но никогда не над радиатором или рядом с дверью, на которую дует сквозняк. Кроме того, может пригодиться еще один трюк: чтобы быстрее обогреть дом, откройте вентиль радиатора в комнатах, которые используются, и полностью закройте там, где вы находитесь редко. Таким образом, тепло направляется непосредственно в нужные помещения, при этом вы не тратите энергию на обогрев комнат, которые в основном пустуют.

Плохая теплоизоляция окон

Дом может терять около 10% тепла через окна. К сожалению, ремонт оконных стекол или установка новых окон – не самое простое и дешевое занятие. В качестве временного решения вы можете прибегнуть к таким лайфхакам:

Использовать герметик, чтобы заделать любые заметные трещины возле ваших окон.

Использовать заполнитель зазоров, чтобы легко скрыть любые крошечные щели, которые могут проходить вдоль ваших окон и впускать холодный воздух.

О дешевых способах утеплить окна мы писали ранее.

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