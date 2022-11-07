Утеплить жилье без отопления и электроэнергии - простые советы, лайфхаки

7 лайфхаков на зиму, которые помогут сохранить тепло в вашем доме

Россия выбрала за цель своих новых ракетных ударов энергосистему Украины. В связи с этим, многих наших граждан начал интересовать вопрос о том, как максимально сохранить тепло дома, даже без электричества и отопления. О нескольких простых советах, которые сделают дом теплее, рассказал "Телеграф".

Держите окна герметичными

Вы можете купить съемный оконный герметик или пластик, чтобы лучше их запечатать. Как минимум, набейте полотенцем или рубашкой все места, где есть заметные щели.

Не пропускайте холод

Используйте прозрачные занавески для душа на окнах, куда попадает солнечный свет. Это предотвратит проникновение холодного воздуха, а солнечное тепло будет обогревать ваш дом без проникновения холодного воздуха. Вы также можете закрыть окна прозрачным пластиковым листом и сделать его герметичным.

Повесьте тяжелые шторы

Набор тяжелых штор может блокировать сильные сквозняки. Открывайте, когда светит солнце, и закрывайте на ночь.

Обратите внимание на двери

Проверьте вокруг дверной рамы, а также под дверью. Возможно, там вы обнаружите щели, из которых просачивается холодный воздух. Также как и в случае с окнами, можно использовать ткань.

Закройте все неиспользуемые помещения

Закрытая дверь делает эту комнату еще одним барьером между вами и холодом снаружи. Она также препятствует циркуляции воздуха, что снижает потери тепла.

Для тех, кто живет в частном доме

Добавьте изоляцию на чердаке и в подвальном помещении. Через чердак уходит много тепла, так как теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Убедитесь, что ваш чердак имеет достаточную изоляцию.

Зажгите свечи

Свечи могут производить много тепла, однако помните о том, где они расположены, и не оставляйте их без присмотра.

Напомним, ранее мы писали о том, как своими руками сделать домашний обогреватель. А также рассказывали о нескольких простых советах, которые могут помочь сохранить тепло в квартире и при этом уменьшат счета за электроэнергию.