Самые трудные дни еще впереди: когда следует быть готовыми к магнитным бурям в ноябре

Весь месяц будет насыщен сильными вспышками на Солнце

После магнитных бурь, накрывших Землю в начале ноября, не следует еще ожидать облегчения, ведь в ближайшее время магнитное поле Земли снова вспыхнет из-за изменений на Солнце. В частности, мощные бури могут быть уже в начале следующей недели и в конце месяца.

Об этом сообщает издание "Вікна" и публикует календарь магнитных бурь в ноябре. Как отмечается, все слабые по влиянию бури проходят уже 8 ноября, поэтому впереди остаются только средние и сильные.

11, 16-18, 25-28 ноября людей ожидают средние магнитные бури, которые обычно влияют на метеозависимых или тех, кто имеет определенные проблемы со здоровьем. Можно почувствовать повышенную сонливость или чувствительность, а также ряд других симптомов, которые побуждают к отдыху и поддержанию своего самочувствия.

14-15 и 29 ноября будут бури сильной интенсивности, часто влияющие не только на метеозависимых людей. Лучше составлять свои планы на эти дни так, чтобы максимально комфортно чувствовать себя и не перегружать свой организм. К сонливости может добавиться эмоциональность и раздражительность.

Календарь магнитных бурь

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть способы того, как избавиться от неприятных воздействий магнитных бурь — например, помочь могут травяные настойки, которые можно приготовить по рецепту.