Могут пригодиться и сейчас: 5 зимних лайфхаков родом из СССР
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Многие вещи использовались не по прямому назначению, но помогали людям пережить холода
Украинцам предстоит сложная зима — вероятны перебои с электроэнергией, а возможно и с отоплением. Многие сравнивают современность с 90-ми, когда также было сложно выживать. В то время помогли лайфхаки, которые старшее поколение придумало еще в СССР, где был тотальный дефицит.
"Телеграф" собрал для вас пять интересных хитростей по борьбе с холодами и выживании зимой в Советском союзе. Часть из них может пригодиться и сейчас.
Делать заготовки
Консервация — вопрос подготовки летом к зиме. В СССР консервировали все, что росло на огородах. Но и зимой делать заготовки не прекращали — квашеная капуста и различные соления разноображивали рацион. Они могут храниться и без холодильника. Также все закупали впрок — пока есть. Картошку, например, хранили в холодном месте, пересыпанную песком или использовали другой способ защитить от влаги.
Газета всему голова
Кроме чтения газета могла пригодиться в разных случаях в жизни. Часть из них превращались в туалетную бумагу, а часть — сохранялась до весны. Скрученными кусочками газет затыкали щели в окна или заклеивали полосками на клейстер места сквозняка. Если был в доступе поролон — использовали его, а газету клеили сверху.
Соль от замерзания окон
Чтобы окна зимой не замерзли — между ними ставили рюмки с солью. Также использовали солевой раствор для натирания.
Перегородки из одеял
Чтобы снизить теплопотери, плотно закрывали межкомнатные двери, а если какая-то комната не использовалась — вход в нее могли завесить одеялом. Также применялся этот метод для борьбы с холодом со стороны окна — его полностью или частично забивали старыми одеялами.
Авоська за окном
Лайфхак, который пригодиться зимой в случае отключения электроэнергии — использовать природный мороз вместо холодильника. Чтобы сохранить продукты, их вывешивали за окно.
Ранее "Телеграф" рассказывал как подготовиться к отключению электроэнергии и газа. В таких условиях нужно иметь под рукой простые рецепты и продукты из которых можно приготовить сытную еду.