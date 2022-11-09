Как утеплить спальню: пять быстрых и дешевых способов

К зиме стоит подготовиться и продумать обогрев в спальной комнате

До наступления стойкого "минуса" на улице нужно успеть утеплить свое жилище. Можно купить дополнительный электрический конвектор или сделать солнечный обогреватель своими руками. Зимой важно оставаться в тепле, особенно ночью перед сном.

Холод в спальне неприятен и может привести к проблемам со здоровьем, а еще сырости и образованию плесени. Издание Express поделилось главными советами и рекомендациями, как сохранить тепло в спальне, не включая отопление.

Держите шторы открытыми в течение дня

Когда температура падает, возникает соблазн закрыть шторы. Однако из-за этого в вашей спальне может стать еще холоднее, когда придет время ложиться спать. В течение дня держите шторы открытыми, особенно если в вашу спальню попадает прямой солнечный свет. Комната, подвергающаяся воздействию большого количества солнечного света в течение дня, может прогреться быстрее, чем комната без солнечного света. Как только солнце сядет — закройте занавеску.

Используйте пузырчатую пленку для утепления окон

Если у вас окна с одинарным остеклением, они, вероятно, не сохраняют тепло в комнатах внутри дома. Некачественная теплоизоляция стен может привести к колоссальным потерям тепла в домах, от 35 до 40 процентов. Одним из быстрых и дешевых решений является использование пузырчатой пленки. Она служит фантастическим изолятором. Просто обрызгайте окно водой, и пузырчатая пленка приклеится к стеклу, подробнее о лайфхаке по утеплению окон ранее писал "Телеграф".

Утеплите пол ковром

Через неизолированный пол можно потерять до 10 процентов тепла. Если у вас в спальне деревянные полы, то стоит инвестировать в ковер. Дополнительный слой поможет сохранить тепло в помещении и согреет ноги по утрам.

Переставьте мебель

Планировка спальни очень важна. Если кровать находится слишком близко к окну, то любые сквозняки будут попадать прямо туда. Поставьте кровать подальше от окна, желательно в угол. Добавьте дополнительные слои одеял и подушек, чтобы согреться ночью.

Приобретите наматрасник с подогревом

Наматрасник, одеяло, простыня с подогревом можно положить поверх матраса, чтобы согреть спальное место. А еще это поможет расслабить мышцы, что значительно облегчит засыпание. Включать предмет стоит за час до сна. О нюансах при покупке электропростыни ранее писал наш сайт.

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