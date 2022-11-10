Советы на зиму: несколько простых способов, чтобы согреться дома без отопления

Чтобы согреться и обогреть свое жилье необходимо иметь дома несколько простых вещей

Украинцы уже готовы к тому, что зима не будет легкой в этому году. Не исключены перебои с отоплением и электроэнергией. А это значит, что нужно продумать заранее, как согреваться в таких случаях.

Есть несколько простых способов, чтобы легко, быстро и экономно обогреть свое жилье зимой, пишет SantePlus. Для этого необходимо иметь в доме всего несколько вещей.

Как согреться и обогреть свой дом зимой

Утепление окон

Обратите внимание на окна в вашем доме. В них не должно быть щелей, которые пропускали бы в помещение морозный воздух. Утеплить окна вы можете самостоятельно, с помощью различных материалов. К примеру, используя поролон, ткань или монтажную пену.

Обогреватель своими руками

На случай, если в доме не будет отопления и света, вы можете сделать самодельный обогреватель. Для него понадобятся свечи, глиняные горшки, кирпичи, газовая горелка, строительные шайбы и гайки к ним. О том, как собрать обогреватель, "Телеграф" сообщал ранее.

Одежда

Самый простой способ быстро согреться зимой — правильно одеться. Лучше всего использовать правило многослойности одежды. Тогда вам будет тепло и комфортно.

Также на зиму лучше закупить теплую пижаму. Некоторые текстильные изделия охлаждают тело человека, когда жарко, другие — согревают, когда холодно. Выбирая пижаму лучше обратить внимание на флисовую или хлопчатобумажную. Она поможет регулировать температуру.

Утепление с помощью фольги

Чтобы лучше рассеивать тепло в доме, можно использовать алюминиевую фольгу. Ее необходимо расположить за батареями. Тогда тепло будет возвращаться в помещение и оно будет прогреваться.

Напомним, что обогреватель на зиму можно сделать своими руками из консервной банки.