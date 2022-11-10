Как сделать носки водонепроницаемыми: очень простой, но эффективный лайфхак

Чтобы носки не промокли, проделайте один несложный трюк

На улице становится все холоднее и более сыро, поэтому важно продумать свой гардероб на зиму. Чтобы вам было тепло, то одеваться нужно правильно: есть три обязательных слоя вещей, которые защитят от любого мороза. Важно уделить внимание теплой и практичной обуви. Если вдруг она промокает, то сохранит носки сухими один простой трюк.

Как пишет ресурс homesteading, можно сделать носки водонепроницаемыми с помощью одного элементарного лайфхака. Он очень прост, но всегда гарантированно работает и не требует особых затрат и усилий. Все, что вам понадобится, обычные пакеты.

Так, ходить по снегу с мокрыми носками не только неудобно, но и опасно. Держите ноги в тепле и сухости на снегу с помощью пластиковых пакетов. Что нужно делать:

После того, как наденете тонкие носки, наденьте на каждую ногу целлофановый пакет. Для каждой стопы подойдет по одному полиэтиленовому пакету.

Чтобы закрепить пакеты, наденьте еще один тонкий носок сверху – и все готово.

Также "Телеграф" рассказывал, что у финнов есть необычный способ утеплить ноги в зимнюю погоду. Для этого они покупают обувь на размер больше. Это позволит надеть толстые шерстяные носки и обеспечит, чтобы ногам было свободно.

Ранее мы писали о четырех правилах, которые нужно соблюдать при подборе одежды для выхода на улице зимой.