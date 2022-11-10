Если отключат свет и газ: как сделать печь-обогреватель своими руками (видео)
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Сделать такую печь сможет практически каждый
После того, как российские войска поставили себе за цель уничтожение энергосистемы Украины многие граждане стали все чаще задаваться вопросом, как согреться в случае отключения отопления электроэнергии.
Если вам нужен простой нагреватель, вы можете сделать "ракетную печь" из небольшой банки из-под кофе. Однако, если вы также хотите использовать его для приготовления пищи, вам понадобится что-то большее, например баллон с пропаном. Об этом пишет сайт Cielo.
"Ракетные печи" весьма эффективны для обогрева и даже приготовления пищи и могут заправляться практически всем, что легко воспламеняется, например, листьями, ветками или даже газетами.
Что потребуется для создания небольшого обогревателя/нагревателя
- 3 баночки разного размера — большая, средняя и маленькая;
- пила для резки металла
- листья или веточки для костра
- спички
- песок и гравий
- перманентный маркер
- плоскогубцы
Как сделать печь
- Поместите маленькую банку снаружи от большой банки (которая является вашей основной) внизу и обведите контур маркером. Затем вырежьте отверстие ножовкой по металлу;
- После выреза вы заметите острые края. Согните края отверстия с помощью плоскогубцев, чтобы придать ему гладкий вид;
- Возьмите маленькую банку, вырежьте ее дно и вставьте в отверстие;
- Возьмите еще одну банку среднего размера и вырежьте на ее передней части арку;
- После этого поместите его вертикально внутрь основной банки так, чтобы арка находилась перед маленькой банкой, которую вы установили внутри;
- Заполните большую банку гравием и песком. Они действуют как изолятор;
- Затем просуньте ветки или бумагу через созданное ранее отверстие и зажгите огонь. Вы почувствуете поднимающийся вверх жар и дым, идущий сверху.
Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.
Напомним, ранее мы писали о нескольких способах согреться дома если у вас отключили отопление.
Также мы сообщали о распространенных проблемах, которые не дают вам согреться дома.