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Если отключат свет и газ: как сделать печь-обогреватель своими руками (видео)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Ракетная печь своими руками Новость обновлена 10 ноября 2022, 19:32
Ракетная печь своими руками. Фото скриншот Youtube

Сделать такую печь сможет практически каждый

После того, как российские войска поставили себе за цель уничтожение энергосистемы Украины многие граждане стали все чаще задаваться вопросом, как согреться в случае отключения отопления электроэнергии.

Если вам нужен простой нагреватель, вы можете сделать "ракетную печь" из небольшой банки из-под кофе. Однако, если вы также хотите использовать его для приготовления пищи, вам понадобится что-то большее, например баллон с пропаном. Об этом пишет сайт Cielo.

"Ракетные печи" весьма эффективны для обогрева и даже приготовления пищи и могут заправляться практически всем, что легко воспламеняется, например, листьями, ветками или даже газетами.

Что потребуется для создания небольшого обогревателя/нагревателя

  • 3 баночки разного размера — большая, средняя и маленькая;
  • пила для резки металла
  • листья или веточки для костра
  • спички
  • песок и гравий
  • перманентный маркер
  • плоскогубцы

Как сделать печь

  • Поместите маленькую банку снаружи от большой банки (которая является вашей основной) внизу и обведите контур маркером. Затем вырежьте отверстие ножовкой по металлу;
  • После выреза вы заметите острые края. Согните края отверстия с помощью плоскогубцев, чтобы придать ему гладкий вид;
  • Возьмите маленькую банку, вырежьте ее дно и вставьте в отверстие;
  • Возьмите еще одну банку среднего размера и вырежьте на ее передней части арку;
  • После этого поместите его вертикально внутрь основной банки так, чтобы арка находилась перед маленькой банкой, которую вы установили внутри;
  • Заполните большую банку гравием и песком. Они действуют как изолятор;
  • Затем просуньте ветки или бумагу через созданное ранее отверстие и зажгите огонь. Вы почувствуете поднимающийся вверх жар и дым, идущий сверху.

Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о нескольких способах согреться дома если у вас отключили отопление.

Также мы сообщали о распространенных проблемах, которые не дают вам согреться дома.

Теги:
#Зима #Отопление #своими руками #Лайфхак #Обогреватель