Разумный вариант в зимние холода: что добавить в интерьер для удержания тепла в доме

Коврики эффективны для предотвращения утечки тепла в домах с плохой теплоизоляцией

В Украине уже наступили холодные месяцы, и мы не перестаем искать способы согреться в помещении частного дома или квартиры.

Эксперты рекомендуют простое изменение интерьера, которое может мгновенно предотвратить сквозняки, пишет express. А именно, рекомендуется постелить ковер, который может утеплить любое жилище без использования лишней энергии.

По данным Национального энергетического фонда, через неутепленные полы можно терять до 10% тепла. Если у вас твердые полы, стоит потратиться на качественный ковер, так как это дополнительный слой тепла, который сохранит тепло и будет согревать ваши ноги.

"Попробуйте выбрать нейтральный ковер с пушистой текстурой, мягкий для ног і согревающий", — советуют эксперты по утеплению домов.

Ранее "Телеграф" писал, какие дизайнерские трюки применить для обогрева дома. Также мы рассказывали о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом.