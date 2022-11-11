Как согреться зимой без отопления: полезные советы от эксперта по выживанию
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Утеплить свое жилье можно легко и просто, следуя нескольким советам
Из-за возможных отключений отопления и электроэнергии этой в зимний период, украинцам советуют заранее рассмотреть самые подходящие для себя варианты, как согреваться и согреть свое жилье зимой.
До наступления морозов свой дом или квартиру нужно полностью подготовить, чтобы на случай отключения отопления вы не остались в холодном помещении. Эксперт по выживанию Игорь Молодан рассказал в эфире "Суспільне", как правильно подготовиться к холодам и какие вещи нужно закупить.
До наступления морозов в домах и квартирах следует проверить окна, чтобы в них не было щелей, которые могут пропускать холодный воздух в помещение. Их можно заклеить или усилить с помощью энергосберегающей пленки, если окна металлопластиковые.
Нужно обратить внимание и на шторы. Они являются важной деталью, поскольку могут помогать сохранять тепло в комнате.
"Шторы должны быть прослойкой между самой комнатой и наружной частью помещения, то есть окном — это дополнительный слой воздуха" — отметил Молодан.
В случае отключения отопления эксперт советует занять всей семье одну комнату в квартире или доме, поскольку одно помещение будет легче утеплить и согреть.
Также, по словам Молодана, можно использовать спальные мешки или палатка в случае отключения тепла. Благодаря ним вы не замерзнете ночью.
Эксперт советует запастись следующими вещами:
- аккумуляторные батареи
- генераторы
- газовые горелки
- керамические обогреватели для баллонов.
Напомним, что