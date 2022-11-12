Красивый и эффективный: мини-камин на спирту своими руками (видеоинструкция)

Такой камин можно пополнять и он будет гореть дольше

Чтобы не замерзать зимой можно использовать много хитростей — от грелок до самодельных обогревателей из цветочных горшков. Некоторые лайфхаки могут быть не только полезными, но и красивыми — например, миниатюрный настольный биокамин. Работает он на этаноле (спирте).

Для того, чтобы сделать мини-камин на спирту вам нужны:

Цветочный керамический горшок

емкость от свечи (из плотного стекла)

стеклянные декоративные камни

этанол.

На дно горшка насыпаете слой шариков. На них устанавливаете старый стеклянный подсвечник и обкладываете шариками. Внутрь также нужно добавить стеклянные шары, так, чтобы верхние были вровень с теми, что вне подсвечника. Затем стеклянная емкость наполняется спиртом. После того, как подсвечник заполнился — спирт поджигают соблюдая меры предосторожности.

Автор видео отмечает, что спирт для такого камина может продаваться под маркировкой биоэтанол (этанол, произведенный из биомассы). Также при создании и эксплуатации камине нужно строго соблюдать осторожность и технику безопасности, поскольку этанол очень огнеопасен и может сильно обжечь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью спирта, туалетной бумаги и консервной банки сделать простую горелку. Для тех, кто опасается работать с огнем, есть более трудоемкие, но и более основательные способы утепления, например — солнечный обогреватель для всего дома своими руками.