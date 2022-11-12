"Может случится что-то жестокое": астролог насторожила прогнозом об освобождении Херсона

Астроэксперт считает, что украинских военных может ждать ловушка

Пятница, 11 ноября — значимый день для всей Украины, ведь украинские военные освободили город Херсон, который с марта находился под оккупацией рф. Однако известный астролог Яна Эзотеричка считает, что быстрый побег россиян с города без боя может быть плохим знаком, при том, что это также исторический момент, способный переломить ход войны.

На своем YouTube-канале астролог отметила, что решение без боя уйти из Херсона на самом деле очень хитрое и продуманное, и, скорее всего, у россиян есть какой-то хитрый план. Причем очень жестокий.

"Оккупанты приготовили хитрый план по Херсону. Ушли они без боя. Но это может быть ловушка. Может случиться что-то жестокое. Там могут сосредотачиваться силы и у них будет тот результат, который мы не ожидаем", — сказала астролог.

Ранее, согласно раскладу Таро экстрасенса Рубины Цибульской, ситуация на фронте будет напряженной, но в пользу украинских Вооруженных сил.

Недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".