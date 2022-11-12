Как правильно стелить стельку с фольгой: ответ вас удивит

Маленькая деталь, которая убережет вас от промерзания

Теплые стельки — это один из тех атрибутов, которые обязательно должны быть в доме зимой. Однако мало кто знает, какие стельки лучше выбрать на холодную пору, и, более того, многие даже не знают, как правильно некоторые из видов стелек правильно носить. Давайте разбираться вместе.

Портал "Так просто" предлагает три вида зимних стелек, которые отлично подходят для утепления в холода. Благодаря, с первого взгляда, такой мелочи можно сохранить свое здоровье, избежав промерзания ног.

Какие стельки для обуви выбрать на зиму:

Войлок — самый доступный и простой вариант теплой стельки. Отлично сохраняют тепло и отбирают лишнюю влагу.

— самый доступный и простой вариант теплой стельки. Отлично сохраняют тепло и отбирают лишнюю влагу. Мех — довольно быстро изнашиваются, однако могут выдерживать довольно низкие температуры.

— довольно быстро изнашиваются, однако могут выдерживать довольно низкие температуры. Фольга — стельки, которые работают по принципу термоса: держат тепло внутри обуви, а холод не пропускают.

Как правильно носить стельку из фольги

Логично, что фольгу нужно класть вниз, а вверх более теплый материал. В этом случае фольга будет отражать холод идущий снизу. Однако многие носят как раз наоборот — фольгой вверх, и получается, что фольга отражает тепло от ноги и оставляет его в ботинке, от чего теплее.

Итого, если вы много ходите, то лучше остановится на варианте, когда фольга внизу, если же больше сидите или стоите — то фольгой лучше вверх.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть. Многослойность поможет согреться, но нужно знать пару нюансов.