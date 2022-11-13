К зиме готовы: как подготовить проводку в многоквартином доме к нагрузкам

Проводку нужно проверить не только в квартире

Наипервейший способ обогрева в многоэтажках в случае отключения или плохой работы отопления — электрообогреватель. Но чтобы зимой не произошло неприятностей, к его использованию квартиру и дом следует приготовить заранее.

Энергетик Алексей Жук рекомендует первым делом разобраться с энергосистемой дома. Для этого нужен толковый электрик и главный распределительный шкаф дома. Кроме ликвидации пыли и паутины, эксперт рекомендует провести проверку контура заземления, электрических соединений и проводов, шин, кабелей, где возможно заменить провода на провода с большим сечением и поставить качественные автоматы.

Аналогичный процесс следует провести с квартирными щитками и распределительными коробками, находящимися в тамбурах и лестничных клетках. Обратить внимание стоит и на то, какие провода идут к счетчику.

Чтобы подготовить энергосистему в квартире нужно проверить розетки. Если они где-то искрят, их лучше поменять. Жук отмечает, что большинство розеток в домах украинцев рассчитаны на 3,52 кВт мощности в нормальном режиме — больше в розетку подключать не следует.

Дровяные печи и буржуйки в квартире он использовать не рекомендует, а вот в отдельных комнатах в подъезде можно попробовать оборудовать пункт обогрева — предварительно стоит проконсультироваться со специалистами ГСЧС. Ранее "Телеграф" рассказывал про обогреватель на солнечном тепле — его можно сделать самому и установить на дом. Если нет в доме ни света ни газа — на помощь приходят самодельные обогреватели и печи на дровах.