Советы для водителей зимой: лайфхаки, которые помогут справиться с примершими дворниками и наледью

Лайфхаки, чтобы избежать всяческих "сюрпризов" от зимней погоды

Зима и отопительный сезон в Украине в 2022/2023 годах ожидается одним из самых непростых, однако даже такие условия можно пережить, если к ним хорошо подготовиться. Мы уже делились разными советами, как утеплить себя и свой дом, а теперь хотим рассказать, что делать владельцам машин, чтобы уберечь от морозов и холодов свой автомобиль.

Как отмечает lifehacker, эти простые советы помогут справиться с различными зимними "безобразиями". К примеру, можно будет избежать примерзших дворников, замерзших замков, наледи на стеклах, а также можно предотвратить буксование.

Как ухаживать за машиной зимой: полезные советы

Чтобы утром не приходилось отдирать примерзшие дворники, вечером надевайте на них носки или кладите между дворниками и стеклом куски картона.

Если есть возможность, паркуйте машину "лицом" на восток, чтобы утреннее солнце могло растопить снег на стекле, и возможно даже немного согрело салон.

Чтобы не мучиться с наледью на стекле, обработайте его специальной смесью: одна часть воды на три части пищевого уксуса. Также со льдом на стеклах поможет справиться поваренная соль: заверните горсть соли в платок и нежно протрите окна вашей машины до исчезновения льда.

Помимо этого предотвратить наледь поможет такой лайфхак — после того, как заглушите двигатель, откройте на 5-10 минут все двери машины, чтобы тепло и влага покинули салон.

Чтобы замок не замерзал, впрысните в него немного смазки WD-40.А если такая проблема все же случилась, то открыть замок поможет впрыскивание медицинским спиртом или санитайзером для рук.

Чтобы вытащить буксующую на льду машину, возите с собой немного наполнителя для кошачьего туалета. Насыпьте его под колеса, и пробуйте выезжать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сделать простой обогреватель своими руками, который позволит держать в тепле руки и ноги.