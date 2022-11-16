Как подготовить бытовую технику к зимовке на даче: советы, которые помогут избежать поломок весной

Обязательно убедитесь, что все приборы отключены от электросети

Дача — это место где многие любят проводить время летом, а вот на зиму перебираются в свои квартиры. Однако часто в загородных домах остается зимовать много разной бытовой техники, которая за время холодов и неправильного хранения может сломаться. Но не стоит переживать, ведь мы расскажем, какие манипуляции стоит провести, чтобы после зимы не пришлось технику ремонтировать?

Как приготовить к зиме телевизоры и холодильники, которые хранятся на даче, пишет Ukr.Media. Советы простые, но очень эффективные.

Телевизор

Извлеките из пульта батарейки, чтобы зимой они не потекли и не испортили прибор. После отсоедините все кабели, а сам телевизор обверните в плотную сухую ткань или бумагу. А весной, перед тем, как включить устройство, дайте ему согреться до комнатной температуры.

Холодильник

Холодильник обесточьте, разморозьте и насухо витерите. Дверцу оставьте открытой, чтобы в нем не появился неприятный запах, а также плесень.

Стиральная машина

Если машинка будет храниться в прохладном помещении, просто отсоедините ее от электропитания и просушите. Слейте воду из шлангов, почистите лоток и протрите манжету барабана.

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