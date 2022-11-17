Как сделать свечку без парафина и воска за 5 минут: понадобится всего два ингредиента

Все "материалы" вы найдете на своей кухне.

В связи с массовыми обстрелами российскими войсками энергетической инфраструктуры Украины, украинцам нужно быть готовым ко всему, и в особенности до отключений света. Чтобы не тратить заряд своего телефона на фонарик, или не садить батарейки на том же фонарике, как альтернативный вариант можно использовать свечку. При чем покупать ее не обязательно, ведь можно сделать своими руками.

Источник света в виде свечки можно с легкостью сделать за 5 минут имея под рукой несколько поручных средств с кухни. Парафин и воск вам не понадобиться, сообщает Ukr.Media. Что и как делать — читайте далее.

Как сделать свечку без парафина и воска

Вам потребуются — каменная соль; растительное масло; емкость для свечи, вата и материал для гнета(можно взять зубочистки).

В емкость, которую вы взяли под свечку, насыпьте соль и любое растительное масло в отношении 1 к 1, и все перемешайте. Затем сделайте фитиль. К примеру, возьмите зубочистки и соедините их друг с другом с помощью скотча или другим способом к нужной высоте гнета. Затем плотно обмотайте заготовку ватой. Верхний конец гнета немного окуните в масло, переверните его и вставьте сухим концом в "тело" свечи. Готово!

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