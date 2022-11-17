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10 лайфхаков для зимы, чтобы сделать дом теплее и комфортнее

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Зимой стоит поберечь тепло Новость обновлена 17 ноября 2022, 08:29
Зимой стоит поберечь тепло. Фото pmg.ua

Простые и полезные советы на каждый день

Есть множество лайфхаков, которые помогают людям справиться с зимними холодами и прожить этот период с комфортом. Часть из них направлены на то, чтобы дом сделать теплее и справиться с обледенением.

"Телеграф" собрал подборку полезных и легкоприменимых средств, которые сделают проще зиму.

  • Лед на замерзших дверных ручках можно растопить с помощью дезинфицирующего средства для рук.
  • Спрей WD-40 может предотвратить замерзание замочной скважины.
  • Открыть уже замерзший замок можно нагрев ключ с помощью зажигалки.
  • Предотвратить обледенение лобового стекла или окон в неотапливаемых помещениях можно с помощью уксуса.
  • Оставляйте оконные шторы и жалюзи открытыми в дневное время, чтобы солнце естественным образом нагревало дом.
  • Утеплить окна можно пупырчатой пленкой — разбрызгав воду на окно и прилепив пленку пупырышками к окну.
  • Положите кусок широкой фольги за радиатором или обогревателем. Он будет отражать тепло обратно в дом.
  • Герметизируйте окна, можно добавить уплотнитель.
  • Чтобы в коридоре не было луж из-за снега, положите в лоток камни и ставьте обувь на них — она стечет.
  • Используйте изоляцию для труб, чтобы заполнить щели под дверями.
от сквозняков

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зима 2022-2023 в Украине ожидается не очень холодная. Но даже в таком случае можно основательно замерзнуть зимой как дома, так и на улице — есть способы уберечься от этого.

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#Зима #Лайфхаки