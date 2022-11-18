Что надеть, чтобы не замерзнуть даже в лютый мороз: пять важных правил

Одевайтесь соответственно и вы не замерзнете на улице в мороз

Зима не за горами, поэтому пришло время так готовиться выходить на морозную улицу, будто предстоит отправиться в открытый космос.

Резкий перепад температуры очень сильно влияет на наше самочувствие и становиться стрессом для организма, пишет lifehacker. Чтобы не замерзнуть в лютые морозы, следует одеваться потеплее. Однако важно соблюдать пять простых правил.

Чем больше слоев, тем лучше

Это создает дополнительную воздушную прослойку, которая удерживает тепло. Лучше будет не один толстый свитер, а, к примеру, футболка с длинными рукавами и шерстяной кардиган.

Джинсы, даже самые плотные, вас не согреют

Не хотите носить утеплённые штаны или брюки из ткани с добавлением шерсти, то обратите внимание на термобельё.

Хлопок — плохой вариант для зимы

Лучше подходят материалы для нательного белья, такие как мериносовая шерсть, натуральный шелк и синтетика.

Варежки лучше перчаток

Они неудобны, однако пальцы будут греть друг друга и поэтому так будет теплее.

Выбирайте непродуваемую и непромокаемую синтетическую ткань

Следует отдать предпочтение перчаткам и варежкам на основе непродуваемой и непромокаемой синтетической ткани. Вязаные не подходят, они могут быстро промокнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью домашней одежды не замерзнуть в собственном доме.