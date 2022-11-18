Как ухаживать за комнатными растениями в отопительный сезон: два важных правила

Лучше всего переносят любые условия — долларовое дерево, аглаонема и бромелия.

Справляться с зимними холодами, чтобы прожить этот период с комфортом, нужно не только людям, но и растениям. В период отопительного сезона, каким бы он ни был, домашние цветы также нуждаются в заботе и правильном уходе, иначе они просто погибнут. Что нужно делать — читайте далее.

Ничего сложного нет — главное выполнять всего два "правила", пишет Ukr.Media. Далее рассказываем — как поливать и куда ставить растения, чтобы зимой они не погибли.

Как ухаживать за комнатными растениями в отопительный сезон

Полив — до того как поливать растение, опустите палец в грунт на глубину 2-3 см. Он должен быть немного влажным. Также о поливе вам подскажут и листья растений: если они желтеют, значит, полив нужно ограничить. В случае, когда кончики листочков подсыхают и становятся коричневыми – поливайте почаще.

Освежающий душ — пыль на листьях мешает фотосинтезу, поэтому важно протирать листья мягкой тряпкой во время влажной уборки. Если вы видите, что растение чувствует себя плохо, попробуйте поместить его в ванную на пару дней.

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