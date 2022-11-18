Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать и к чему готовиться

В ближайшие десять дней стоит ждать сразу две магнитные бури

В ближайшие дни Землю вновь накроет магнитная буря средней интенсивности, которая продлиться несколько дней, а потому метеочувствительным людям стоит приготовиться к вероятному ухудшению самочувствия.

Как информирует Униан, сотрудники метеорологических лабораторий сообщают, что заметные возмущения начнут ощущаться уже с субботы, 19 ноября, а затем перерастут в бурю слабой интенсивности, которая продлится вплоть до вторника.

Магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, когда в космическое пространство выбрасывается много энергии. В эти дни люди, у которых имеются хронические болезни или повышенная чувствительность к погодным условиям, могут ощущать ухудшение самочувствия, перепады настроения, а также возможно повышение риска инфицирования вирусными заболеваниями.

Именно поэтому о подобной солнечной активности специалисты пытаются предупреждать заранее, чтобы она не стала неприятным сюрпризом.

Как сообщалось ранее, есть простые способы облегчить свое самочувствие в дни особо сильных магнитных бурь. Это в первую очередь касается поддержания здорового образа жизни, но также есть рецепты простых настоек, которые помогут снять неприятные симптомы.