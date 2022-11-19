Как правильно поливать комнатные растения в отопительный сезон: советы, которые помогут сохранить цветы

Простые советы, которые помогут перезимовать вашим растениям

В период отопительного сезона помимо себя нужно также как следует позаботиться и о комнатных растениях, если они у вас есть. Недостаточный, а также чрезмерный полив может только навредить вашему цветку, поэтому важно знать, как правильно поливать вазоны в отопительный сезон, чтобы они с легкостью его пережили.

Ничего сложного нет, главное обращать внимание на знаки, которые дают сами растения, пишет Ukr.Media. Что делать — читайте далее.

Как правильно поливать комнатные растения зимой:

Прежде чем приступить к поливу, нужно опустить палец в грунт на глубину двух-трех сантиметров. Если земля слегка влажная, значит, растение получает достаточное количество воды. Слишком сухая или влажная почва говорит о проблеме.

Также определить проблему, помогут листья. Если они желтеют, значит, полив нужно ограничить, а если появляются засохшие коричневые кончики — наоборот растение требует более частого и обильного полива.

Обязательно нужно протирать листочки от пыли, ведь она мешает фотосинтезу.

Также не следует ставить комнатные растения слишком близко к отопительным приборам, иначе цветок будет быстро высыхать.

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