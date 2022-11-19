Китайский Новый год 2023: когда начинается и какое животное станет главным символом

В этот раз у нас будет сразу два животных, символизирующих наступающий год

Последний осенний месяц движется к завершению, знаменуя начало зимы. А значит совсем скоро мы приблизимся к встрече Нового 2023 года. Всем интересно, год кого это будет. В этот раз сувенирные лавки и праздничные витрины могут завоевать сразу два зверя.

Ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года выпадает на выходные дни недели – субботу и воскресенье. Тогда как восточная традиция имеет непостоянную дату начала года. Когда наступит Новый год по китайскому календарю и какое животное является символом 2023 года — узнайте в материале "Телеграфа".

Новый год 2023: дата по восточному календарю

Так называемый Китайский Новый год наступит только 22 января 2023 года, а завершится — 9 февраля 2024 года. Это один из самых главных праздников в восточной культуре. К примеру, в Китае принято на Новый год (Праздник Весны), украшать свои дома фонарями и узорами из бумаги красного цвета. Интересно, что в странах, которые следуют этой традиции отсчета Нового года, наступит 4721 год, а не 2023-й. Принято, что новый год выпадает на второй месяц после зимнего солнцестояния, поэтому каждый раз китайцы и ряд других народов отмечают новую дату праздника.

Животное – символ 2023 года

Традиции празднования Нового года по лунному календарю давно позаимствовали страны по всему миру, в том числе Украина. И хотя мы традиционно встречаем новый год в ночь с 31-ого на 1-ое, символ – одно из 12 животных – совпадает с китайцами. Итак, символ 2023 года – Черный Водяной Кролик. В последний раз этот зверь с такими характеристиками к нам приходил в 1963 году. Однако заметим, что трактовка неоднозначна, поэтому наряду с Зайцем символом 2023 года стал Кот. Почему возникла путаница? Все потому, что в Китае и Юго-Восточной Азии немного разные календари. И если Китай символом 2023 года считает Кролика, то Вьетнам – Кота. Так или иначе, характеристики этих тотемных зверей весьма схожи в обеих календарях. Восточный гороскоп определяет правящую планету Нового 2023 года – Венеру, из-за чего возможны и вариации касательно цвет — от черного до темно-синего, синего и голубого.

Черный Водяной Кролик - символ 2023 года

Черный Водяной Кролик: что значит символ 2023 года

Стоит обратить внимание на несколько характеристик символа грядущего года. Так, Вода — главный элемент 2023 года, несущий мягкую, успокаивающую энергию, цвет воды соответственно синий или черный. Кролик — социальное существо, которому нравится помогать другим. Он скорее разрядит ситуацию юмором или состраданием. Но это не значит, что Кролик слабы или туп. Кролики любят приключения, всегда готовы решить проблему или взяться за новую задачу.

По словам астрологов, напористая, а иногда и властная энергия Тигра сделала 2022 год годом тяжелой работы и изменений, сосредоточенных на карьере и финансовом будущем. В 2023 году Кролик гораздо меньше озабочен этими аспектами жизни, и наше коллективное внимание сместится на интеллектуальные занятия. Пришло время сосредоточиться на духовной жизни. Есть шанс замедлиться, оценить, откуда мы пришли и куда мы хотим двигаться дальше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака повезет в год Черного Водяного Кролика. В числе счастливчиков 2023 года сразу трое зодиакальных персон.