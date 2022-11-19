Одевайся как швейцарец: простые советы, как подобрать одежду и обувь для зимы

Швейцарцы предпочитают использовать шерстяные вещи и носить практичную обувь

Зима в Украине предстоит непростая и стоит изучить мировые практики как справляться с холодами. В одной из стран, известных своей морозной зимой, Швейцарии отопление в большинстве домов на высшем уровне, но на улице температура минусовая. Особенностью этой страны считается умение одеваться так, чтобы можно было снять лишнее в помещении, но не мерзнуть на улице.

Описание необходимого для жизни в Швейцарии зимой многие начинают с обуви. И это верно — термоботинки тут многие носят даже в городах. Отмечается, что лучше иметь мягкие резиновые подошвы, поскольку другие становятся жесткими на морозе. Обувь должна быть водонепроницаемой и с хорошим протектором, чтобы снег не забивался. Обувь в Швейцарии берут не впритык. В особо морозные дни местные жители вкладывают в обувь дополнительную шерстяную стельку.

Примерять обувь советуют на теплый носок при покупке. Носки отдельная тема для разговора. В сильные морозы частно носят не шерстяные, а специальные лыжные носки, которые отводят пот и лучше держат тепло.

Зимние ботинки должны быть теплыми

Перчатки, шапки и шарфы — обязательное условие. Даже если погода относительно теплая, швейцарцы носят что-то, что защищает уши от ветра. Для женщин, например, это повязка на голову с внутренним флисовым слоем. Местные жители имеют несколько вариантов зимних перчаток. Для городских поездок менее громоздкие, а для выхода на природу непромокаемые и очень теплые. Шарф часто заменяют снудом или бафом, чтобы быстро надеть через голову.

Поддева обязательна — это может быть термобелье. В городе это может быть майка, а при выезде на природу — термокостюм с длинными рукавами и штанинами. Повседневная одежда в Швейцарии не сильно отличается от украинской, но между курткой и основной одеждой в холодный день швейцарцы предпочитают носить теплый и тонкий кардиган, а также иметь запасной вариант на работе, если вдруг похолодает.

К полезным советам также относится использование крема для холодной погоды на открытые участки тела, чтобы избежать обветривания и обморожения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как справляются с отсутствием централизованного отопления в Японии. Советы будут кстати, ведь по прогнозам синоптиков, выходные и начало будущей недели в Украине будут достаточно морозными.