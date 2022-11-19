Такие запасы делать не стоит: популярные продукты, которые на самом деле не долговечны

"Стратегический запас продуктов" нужно готовить правильно

Учитывая, что из-за российских обстрелов сильно пострадала украинская энергетическая сфера, и теперь введены регулярные отключения, многие украинцы начали делать такие запасы продуктов, которые можно хранить без холодильника. Однако, к таким запасам стоит отнестись ответственнее, ведь некоторые продукты не такие долговечные, как это может казаться.

Как отмечает Ukr.Media, тот факт, что эти продукты имеют чуть ли не бесконечный срок годности — это огромное заблуждение. Что это за продукты — читайте далее.

Топ-10 продуктов, запасы которых не следует делать

Приправы — срок хранения специй не должен превышать 1 года, а в идеале их нужно использовать за полгода. Иначе они теряют аромат, цвет, вкус и полезные свойства.

Бурый рис — срок годности продукта 18 месяцев, поэтому не нужно закупать крупу мешками, достаточно будет лишь пары упаковок.

Кофе — необжаренные кофейные зерна хранятся один год, а подвергавшиеся термообработке — 30 месяцев. Открытую упаковку кофе лучше держать в холодильнике.

Мука — после продолжительного хранения она начинает размокать. Также в муке, как и в крупах, часто заводятся паразиты.

Дрожжи — просроченные дрожжи теряют свое свойство поднимать тесто, поэтому становятся бесполезными.

Орехи — долго хранящиеся орехи становятся горькими, покрываются невидимой плесенью и могут серьезно навредить здоровью.

Разрыхлитель для теста — при длительном хранении он впитывает влагу и теряет свои свойства.

Сыр — забудьте про замораживание продукта. После размораживания в нем могут активно размножаться опасные бактерии, да и вкусовые свойства будут уже не такими, как были.

Соусы — с каждым днем открытый ​​продукт будет все больше портиться, а бактерии на нем будут стремительно размножаться.

Растительное масло — открытую упаковку следует использовать за месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты могут храниться подольше при отключении электричества, а что лучше стоит съесть в первую очередь.

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