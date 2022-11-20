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Как высушить зимой белье за считанные минуты: маленький, но эффективный трюк

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Как быстро высушить белье зимой без сушилки
Как быстро высушить белье зимой без сушилки. Фото life.nv.ua

Высушить белье зимой можно быстро и без сушилки

Как быстро высушить мокрую одежду в домашних условиях, — об этом мы писали неоднократно. Но вот что делать зимой, когда вдруг не станет электричества и нельзя будет воспользоваться сушилкой? Выход есть!

Знающие домохозяйки используют одну маленькую хитрость, пишет cpykami. Сушильный автомат точно не понадобиться.

Как быстро высушить белье зимой

Установите сушилку рядом с радиатором. Поверх сушилки постелите любую ткань. Можно взять обычную простынь. Край простыни закиньте за радиатором. Накройте с помощью простыни влажное белье на сушилке со всех сторон. В таком виде вещи высохнут намного быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет, если оставить постиранные вещи в машинке. На первый взгляд, это кажется безобидным пустяком.

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#Белье #Сушка #Лайфхаки