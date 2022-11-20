Без отопления в квартирах: 10 советов от британцев, как согреться

Нормальной температурой в домах считается около +17 по Цельсию

В Британии всегда было непросто с отоплением — особенности островного климата приучили людей жить при более низкой температуре в квартирах. Важным фактором тут выступает попытка сэкономить — в Великобритании большинство домов оборудованы индивидуальными котлами и счета зависят исключительно от решения хозяев.

В 2022 году из-за повышения стоимости около четверти британцев решили вообще отказаться от использования отопления. По мнению британцев ТОП-10 способов жить без отопления и согреться включают в себя:

Носить больше слоев

Использовать одеяла

Пить много горячих напитков

Грелки или бутылки с горячей водой

Подкладывать одеяла вниз

Носить термобелье

Принять ванну или душ

Ложитесь спать раньше обычного

Ограничить сквозняки

Носить перчатки/шапку/шарф дома.

Есть также и оригинальные рекомендации от людей, живущих без отопления или максимально на нем экономящих. Например, использовать худи-одеяло. Плед с капюшоном помогает сохранить тепло во всем теле и не ограничивает движение. А чтобы не мерзли ноги пользователи рекомендуют домашние валянки. Женщина живущая без отопления уже 10 лет рассказала, что ее секретом является использование термобелья, теплых треников, объемных свитеров и электроодеял.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие туристические секреты сна в зимнем походе могут пригодиться в обычной квартире. Живут без центрального отопления и в Испании, но там значительно теплее в жилье.