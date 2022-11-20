Без отопления в квартирах: 10 советов от британцев, как согреться
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Нормальной температурой в домах считается около +17 по Цельсию
В Британии всегда было непросто с отоплением — особенности островного климата приучили людей жить при более низкой температуре в квартирах. Важным фактором тут выступает попытка сэкономить — в Великобритании большинство домов оборудованы индивидуальными котлами и счета зависят исключительно от решения хозяев.
В 2022 году из-за повышения стоимости около четверти британцев решили вообще отказаться от использования отопления. По мнению британцев ТОП-10 способов жить без отопления и согреться включают в себя:
- Носить больше слоев
- Использовать одеяла
- Пить много горячих напитков
- Грелки или бутылки с горячей водой
- Подкладывать одеяла вниз
- Носить термобелье
- Принять ванну или душ
- Ложитесь спать раньше обычного
- Ограничить сквозняки
- Носить перчатки/шапку/шарф дома.
Есть также и оригинальные рекомендации от людей, живущих без отопления или максимально на нем экономящих. Например, использовать худи-одеяло. Плед с капюшоном помогает сохранить тепло во всем теле и не ограничивает движение. А чтобы не мерзли ноги пользователи рекомендуют домашние валянки. Женщина живущая без отопления уже 10 лет рассказала, что ее секретом является использование термобелья, теплых треников, объемных свитеров и электроодеял.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие туристические секреты сна в зимнем походе могут пригодиться в обычной квартире. Живут без центрального отопления и в Испании, но там значительно теплее в жилье.