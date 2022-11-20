Поролон, пенопласт и фольга помогут сохранить тепло в доме зимой: простые и эффективные лайфхаки

Даже обычный картон поможет обогреть дом в холода, если его правильно использовать

На дворе уже лежит первый снег и мороз с каждым днем все усиливается и усиливается, хотя теоретически еще осень. Поскольку зима, которая в 2023 году в Украине ожидается достаточно сложной, решила прийти немного раньше, пора искать и активно применять все способы, как согреться в своем доме, а также, как его, желательно не за все деньги мира, утеплить.

Оказывается, даже самые простые и на первый взгляд для утепления не подходящие предметы могут помочь сохранить тепло в вашем жилище, пишет портал "Так просто". Что нужно делать — читайте в материале.

Как экономно утеплить свой дом

Используйте фольгу — приклейте ее за домашней батареей, чтобы тепло "отзеркаливалось" от стен, или, если за сам радиатор трудно добраться, разместите фольгу возле него.

Купите поролон — даже пластиковые окна не лишним будет утеплить. Вокруг оконных рам разместите поролоновые уплотнители, чтобы не проходил холодный воздух. Также подойдут и резиновые уплотнители. Также поролон пригодится и при утеплении дверей. Подбери уплотнители подходящего размера и закрепи их внизу дверей.

Заглушки для розеток — даже такие маленькие элементы, но они тоже влияют на сохранение тепла в квартире.

Духовка — во время готовки не закрывайте дверцу, чтобы тепло от приготовления пищи обогревало кухню.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать с обогревателем, чтобы он отдавал максимум тепла.