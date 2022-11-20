Будет "штормить" пару дней: Землю накрыла новая магнитная буря

Метеозависимым людям рекомендуется прислушаться к самочувствию

Землю накрыла магнитная буря слабой интенсивности, которая началась в субботу, 19 ноября, и пойдет на спад лишь во вторник.

Как говорится в сообщении Meteoprog, слабая магнитная буря класса G1 ожидается и в понедельник, 21 ноября. Отмечается, что буря такого уровня может стать причиной незначительных сбоев в работе электросистем на солнечной стороне Земли.

Кроме того, она может оказать влияние на маршруты птиц и животных, а также повлиять на самочувствие метеозависимых и пожилых людей, а также людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса", — говорится в сообщении.

Вспышки класса М являются средними из больших вспышек и способны вызывать небольшие радиопомехи.

Согласно данным Гисметео, буря пойдет на спад во вторник и в среду завершится вовсе. Однако уже спустя пару дней возможно возникновение новых возмущений.

Как сообщалось ранее, есть простые способы облегчить свое самочувствие в дни особо сильных магнитных бурь. Это в первую очередь касается поддержания здорового образа жизни, но также есть рецепты простых настоек, которые помогут снять неприятные симптомы.