Собор архистратига Михаила-2022: традиции и что запрещено делать в праздник

Архангел Михаил считается покровителем столицы Украины

В этот понедельник, согласно календарю церковных праздников на ноябрь-2022, православная церковь отмечает великий христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе праздник получил название — Михайлов день.

Этот праздник особен для украинцев: именно архангел Михаил считается покровителем Киева. "Телеграф" рассказывает об истории, главных традициях праздника, а также об основных запретах 21 ноября.

Собор Архистратига Михаила-2022: история и традиции

Архангел Михаил считается главнейшим из ангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно Михаил возглавил ангелов во время битвы с Сатаной, сбросив и других падших ангелов с небес.

В Киевской Руси Михайлов день считался веселым праздником. 21 ноября принято собираться всей семьей на ужин, приглашать гостей, накрывать богатый и сытный стол. В этот день выпекали пироги, готовили мясные блюда, угощались медовухой.

Также в этот день христиане посещают церковь и молятся у иконы Михаила. Обратиться к архангелу можно и дома, главное, чтобы у человека были добрые намерения.

Что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября

Осуждать людей, желать зла другим, клеветать.

Обманывать и лгать другим людям — это может разозлить архангела Михаила.

Отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой.

Заниматься домашней работой и тяжелым физическим трудом.

Выбрасывать еду после застолья. Лучше отдать нуждающимся.

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