Укр

Собор архистратига Михаила-2022: традиции и что запрещено делать в праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября 2022 года
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября 2022 года. Фото pravoslavna.volyn.ua

Архангел Михаил считается покровителем столицы Украины

В этот понедельник, согласно календарю церковных праздников на ноябрь-2022, православная церковь отмечает великий христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе праздник получил название — Михайлов день.

Этот праздник особен для украинцев: именно архангел Михаил считается покровителем Киева. "Телеграф" рассказывает об истории, главных традициях праздника, а также об основных запретах 21 ноября.

Собор Архистратига Михаила-2022: история и традиции

Архангел Михаил считается главнейшим из ангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно Михаил возглавил ангелов во время битвы с Сатаной, сбросив и других падших ангелов с небес.

Архангел Михаил и другие высшие ангелы

В Киевской Руси Михайлов день считался веселым праздником. 21 ноября принято собираться всей семьей на ужин, приглашать гостей, накрывать богатый и сытный стол. В этот день выпекали пироги, готовили мясные блюда, угощались медовухой.

Также в этот день христиане посещают церковь и молятся у иконы Михаила. Обратиться к архангелу можно и дома, главное, чтобы у человека были добрые намерения.

Что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября

  • Осуждать людей, желать зла другим, клеветать.
  • Обманывать и лгать другим людям — это может разозлить архангела Михаила.
  • Отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой.
  • Заниматься домашней работой и тяжелым физическим трудом.
  • Выбрасывать еду после застолья. Лучше отдать нуждающимся.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы отмечают в последний месяц осени 2022 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Собор Архистратига Михаила #Михайлов день