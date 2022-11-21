Собор архистратига Михаила-2022: традиции и что запрещено делать в праздник
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Архангел Михаил считается покровителем столицы Украины
В этот понедельник, согласно календарю церковных праздников на ноябрь-2022, православная церковь отмечает великий христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе праздник получил название — Михайлов день.
Этот праздник особен для украинцев: именно архангел Михаил считается покровителем Киева. "Телеграф" рассказывает об истории, главных традициях праздника, а также об основных запретах 21 ноября.
Собор Архистратига Михаила-2022: история и традиции
Архангел Михаил считается главнейшим из ангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно Михаил возглавил ангелов во время битвы с Сатаной, сбросив и других падших ангелов с небес.
В Киевской Руси Михайлов день считался веселым праздником. 21 ноября принято собираться всей семьей на ужин, приглашать гостей, накрывать богатый и сытный стол. В этот день выпекали пироги, готовили мясные блюда, угощались медовухой.
Также в этот день христиане посещают церковь и молятся у иконы Михаила. Обратиться к архангелу можно и дома, главное, чтобы у человека были добрые намерения.
Что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября
- Осуждать людей, желать зла другим, клеветать.
- Обманывать и лгать другим людям — это может разозлить архангела Михаила.
- Отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой.
- Заниматься домашней работой и тяжелым физическим трудом.
- Выбрасывать еду после застолья. Лучше отдать нуждающимся.
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