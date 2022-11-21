Правило 10 секунд: лайфхак, который поможет встать с постели холодным зимним утром

Если сложно подняться из холодной постели, последуйте этим советам

Мало что может быть хуже, чем необходимость вставать с теплой постели холодным зимним утром, тем более, если отопление находиться на минимальном показателе. В такой момент чувствуешь желание остаться в постели как можно дольше, и действительно может казаться, что высунуть одну ногу на холодный воздух — невыполнимая задача. Однако есть способ решить эту проблему.

Как пишет издание Mirror, несколько простых правил помогут быстрее просыпаться зимой и встать из теплой постели. В том числе, речь идет о лайфхаке, на который потребуется всего 10 секунд.

Правила сна и пробуждения в холодное время года:

Теплая пижама. Если вам трудно ложиться спать в холодную погоду, а также вставать с постели по утрам, то надевайте больше одежды. Если слоев будет мало, то вы даже можете проснуться посреди ночи из-за холода. Если вам все же неудобно спать в утепленной пижаме, держите поблизости теплую одежду и носки, которую сможете взять и надеть, когда встанете.

Если вам трудно ложиться спать в холодную погоду, а также вставать с постели по утрам, то надевайте больше одежды. Если слоев будет мало, то вы даже можете проснуться посреди ночи из-за холода. Если вам все же неудобно спать в утепленной пижаме, держите поблизости теплую одежду и носки, которую сможете взять и надеть, когда встанете. Горячий душ. Один из способов помочь себе снова согреться после того, как вам удалось вылезти из постели — принять горячий душ. Считается, что горячий душ помогает регулировать температуру тела, разгоняет кровь и согревает.

Один из способов помочь себе снова согреться после того, как вам удалось вылезти из постели — принять горячий душ. Считается, что горячий душ помогает регулировать температуру тела, разгоняет кровь и согревает. Настройки отопления. Попробуйте запланировать запуск радиаторов до того, как сработает будильник. Это заранее обогреет спальню и вам не придется просыпаться в холодной комнате. Не забывайте держать дверь закрытой, чтобы излучаемое тепло не покидало комнату.

Как быстро проснуться утром: "Правило 10 секунд"

Э простой и эффективный лайфхак поможет вам встать с постели по утрам. Его концепция вынуждает вас вставать с постели до того, как вы успеваете подумать о том, насколько вам тепло и уютно. Все, что вам нужно сделать, это выбраться из кровати в течение 10 секунд после срабатывания будильника, закутаться во что-нибудь теплое, например, в халат, и выйти из своей спальни, чтобы у вас не было возможности снова нырнуть под одеяло. Худшее, что вы можете сделать, когда проснетесь от холода —лечь в постель и зациклиться на том, как холодно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть способы утепления спальни, которые помогут обогреть комнату зимой.