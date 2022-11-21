Семь специй, которые согреют даже в лютые морозы: добавьте их в свой чай
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Помогут согреться и защититься от простуды
Утепление своего жилья, покупка обогревателя или натягивание на себя купы одежды в целях согреться не всегда дают 100% эффект.
Оказывается, зимой согреться нам могут помочь и "теплые" специи, то есть такие, которые согревают, стимулируя кровообращение. Такие специи можно добавлять в пищу или напитки, к примеру, чай и кофе. Эти 7 специй смогут одновременно как украсить ваш напиток, так и согреть вас в холода, пишет belnovosti.
Душистый перец
Положите парочку горошин прямо в заварочный чайник и напиток приобретет легкую пикантную нотку.
Куркума
Эту желтую приправу можно добавлять в чай или же имбирный напиток, такой как глинтвейн. Витаминов станет значительно больше.
Имбирь
Свежий и тертый имбирь отличаются по вкусу. Щепотка пряности отлично подчеркнет вкус зеленого и черного чая.
Корица
Хорошо сочетается не только с кофе, но и с чаем, который от этого станет намного вкуснее.
Гвоздика
Парочка веточек сделает чай чуть более терпким и интересным.
Анис
Одна звездочка специи может облегчить симптомы простуды или гриппа — просто добавьте ее в заварочный чайник.
Мускатный орех
Отлично подходит для кофе, и в чае хорошо себя проявляет.
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