Семь специй, которые согреют даже в лютые морозы: добавьте их в свой чай

Помогут согреться и защититься от простуды

Утепление своего жилья, покупка обогревателя или натягивание на себя купы одежды в целях согреться не всегда дают 100% эффект.

Оказывается, зимой согреться нам могут помочь и "теплые" специи, то есть такие, которые согревают, стимулируя кровообращение. Такие специи можно добавлять в пищу или напитки, к примеру, чай и кофе. Эти 7 специй смогут одновременно как украсить ваш напиток, так и согреть вас в холода, пишет belnovosti.

Душистый перец

Положите парочку горошин прямо в заварочный чайник и напиток приобретет легкую пикантную нотку.

Куркума

Эту желтую приправу можно добавлять в чай или же имбирный напиток, такой как глинтвейн. Витаминов станет значительно больше.

Имбирь

Свежий и тертый имбирь отличаются по вкусу. Щепотка пряности отлично подчеркнет вкус зеленого и черного чая.

Корица

Хорошо сочетается не только с кофе, но и с чаем, который от этого станет намного вкуснее.

Гвоздика

Парочка веточек сделает чай чуть более терпким и интересным.

Анис

Одна звездочка специи может облегчить симптомы простуды или гриппа — просто добавьте ее в заварочный чайник.

Мускатный орех

Отлично подходит для кофе, и в чае хорошо себя проявляет.

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