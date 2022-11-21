Как избавиться от застарелых пятен на кухонных полотенцах: раскрыта секретная смесь

После небольшой процедуры полотенца будут очень хорошо отбелены

Чтобы вывести жирные, застарелые пятна с кухонных полотенец, бывает одной стирки недостаточно. Полотенца нужно еще и замочить, прежде чем бросать в машинку.

В этом материале рассказываем об одной действенной процедуре. Понадобится небольшой набор компонентов для приготовления секретной чистящей смеси: все они доступны любому человеку, пишет cpykami.

Как отстирать застарелые пятна на кухонных полотенцах

В кастрюлю набираем не менее 1 л воды. Добавляем 2 ч. л. подсолнечного масла без запаха, 3 ч. л. раствора аптечного натрия гипохлорита. Всыпаем 100 г любого сухого порошка и 1 пакетик разрыхлителя для выпечки. Доводим воду до кипения.

Погружаем полотенца, кипятим 5 минут и выключаем. Накрываем крышкой, даем полотенцам полностью остыть вместе с водой. Затем сливаем воду. Полотенца нужно немного отжать, но не полоскать.

Мыльные полотенца перекладываем в стиральную машинку, добавляем 1 ст. л. кальцинированной или обычной соды. Включаем обычный цикл стирки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем постирать махровые полотенца, чтобы они оставались мягкими и пушистыми.