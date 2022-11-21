Последняя магнитная буря ноября: когда ждать и к чему готовиться

Магнитные бури могут оказать воздействие на отдельные категории людей

Затяжная магнитная буря низкой интенсивности, которая еще в субботу накрыла Землю, во вторник пойдет на спад и должна завершиться к среде. Впрочем, длительной передышки не будет.

Как информирует meteoprog, 22 ноября геомагнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, периодически достигая низкого штормового уровня.

Солнечная активность в этот день ожидается на слабом уровне, хотя и не исключается вспышки М-класса.

Хоть обычно подобные возмущения оказывают слабое влияние на Землю, однако у метеозависимых и пожилых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в эти дни возможны перепады с настроением и ухудшение самочувствия.

По данным Гисметео, в среду возмущения в магнитосфере сойдут на нет, однако уже в пятницу стоит ждать еще один день, когда ожидаются существенные возмущения. После этого магнитных бурь до самого конца ноября не будет, но их стоит ждать в начале декабря.

Как сообщалось ранее, есть простые способы облегчить свое самочувствие в дни особо сильных магнитных бурь. Это в первую очередь касается поддержания здорового образа жизни, но также есть рецепты простых настоек, которые помогут снять неприятные симптомы.