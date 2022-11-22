Новолуние 24 ноября: чем опасно и что запрещено делать в этот день

В этом лунном месяце может по-настоящему повезти, поэтому не упустите свои возможности

В четверг, 24 ноября, начинается новый лунный месяц, который традиционно сопровождается Новолунием. Пройдет оно под созвездием Стрельца, а это значит, что это благоприятное время для новых намерений в области бизнеса, образования. Однако не все так просто, и у этого периода есть свои особенности.

Астролог Лариса Вовк в своем блоге в Инстаграм, рассказала об особенностях этого новолуния, а также о главных запретах, которые не стоит нарушать 24 ноября. Она отмечает, что поскольку в этот период Венера соединится с несколькими планетами сразу, это делает значение новолуния максимально важным для всего человечества.

Новолуние 24 ноября 2022 года: время и особенности

Новолуние в Стрельце произойдёт 24 ноября в 00:57 по Киеву. С этого небесного события начнется новый лунный месяц, который придет на смену тому, что проверял нас на прочность двумя затмениями, разворотом Марса и множеством напряженных аспектов.

24 ноября — это день, когда Солнце с Луной соединяются и делают гармоничные аспекты к Юпитеру, Нептуну и Плутону. Это в свою очередь создает мощнейший заряд энергии, который направлен на удачу, фортуну, возможности и исполнение желаний.

Если вы занимаетесь преподаванием или бизнесом, то новолуние придаст вам новый импульс, подскажет блестящую идею, а также даст возможность роста и расширения. Если же вы не связаны с подобной деятельностью, то новолуние может проявить себя как начало некого нового цикла в вашей жизни. К примеру, у вас может появиться желание изучать иностранный язык, или пойти получить второе высшее, или, наконец, отправиться в путешествие, о котором долго мечтали, или даже куда-то переехать.

Новолуние 24 ноября 2022 года: что категорически нельзя делать

Нельзя перенапрягаться,

Не стоит много работать,

Запрещено поддаваться не мотивированной агрессии,

Запрещено грустить и поддаваться апатии, а также воспоминаниям из прошлого которые тянут вниз,

Запрещено начинать новые дела.

Новолуние 24 ноября 2022 года: что можно делать в этот день

Хорошее время для планирования,

Лучше отпустить старое и негативное, а также ненужное,

Обиды стоит забыть и простить,

Лучше выкинуть старые вещи, которыми вы не пользуетесь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака повезет в год Черного Водяного Кролика. В числе счастливчиков 2023 года сразу трое зодиакальных персон.