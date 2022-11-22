Секреты выживания при -30°C: как канадцы справляются с зимой

Квебекцы предпочитают практичность и тепло внешним изыскам

Зима в Канаде похожа на картинку с открыток и при этом весьма холодна, снег и морозы тут обычное явление. Люди стараются носить более теплые вещи и пользоваться лайфхаками для согрева. Но настоящую лютую зиму можно почувствовать в Квебеке, где температура в -30 градусов — нормальная погода января.

Местные жители отмечают, что к погоде уже привыкли, да и современные канадские дома к вызовам холода готовы — стены и чердак обязательно утеплены, под домом есть подвал для воздушной прослойки от земли, а в окнах — тройные стеклопакеты.

Есть ряд правил, которые помогают сохранить тепло и здоровье:

Одевайтесь теплее, когда гуляете или играете на свежем воздухе. Чтобы избежать обморожения, убедитесь, что ваши руки, ноги и лицо хорошо закрыты.

Чтобы оставаться в тепле — одевайтесь многослойно.

Самый важный предмет – это пара качественных ботинок.

Заходя в помещение снимайте пальто и ботинки, так вы не замерзнете при выходе на улицу.

Идеальное пальто для зимы — удлиненного фасона, с утепленной подкладкой и водонепроницаемым верхом, с капюшоном, карманами и высоким воротником. Сапоги должны быть с хорошим протектором, водонепроницаемые, выше лодыжек и желательно без каблуков. К аксессуарам также есть ряд требований — зимняя шапка должна быть с утеплителем. Шарф и перчатки (лучше рукавицы) обязательны, а пол низ лучше надевать колготки или кальсоны. Чтобы чувствовать себя комфортно в тех ситуациях, когда рукавицы нужно снять, местные жители рекомендуют носить пару тонких перчаток под ними.

Для сильных морозов актуальны согревающие пакеты. Они активируются движением, и вы можете положить их в рукавицы или ботинки, чтобы согреться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с зимой справляются жители Швейцарии — у них свои требования к одежде и обуви. Более тепло на улице, но не менее зябко в домах во Франции. Местные жители применяют грелки и особым образом стелят кровать, чтобы не мерзнуть ночью.