Как утеплить пол в доме в холодное время года: самый простой способ

Зима еще не вступила в права, поэтому успейте заняться утеплением вашего жилья

Вот-вот наступит зима и в домах станет еще холоднее. Важно устранить сквозняки и утеплить пол, хотя это довольно трудоемкий процесс. Если возможности установить подогрев нет, то стоит присмотреться к более дешевой альтернативе.

Как пишет Express, через неизолированные полы можно терять до 10 процентов тепла. Но есть очень простой лайфхак — это изменение интерьера, которое может мгновенно предотвратить сквозняки, а еще украсит комнату и добавит уюта.

Вместо того, чтобы переделывать полы, есть простой способ добавить изоляцию и предотвратить появление сквозняков. Если у вас твердые полы, стоит потратиться на ковер, так как это дополнительный слой тепла, который сохранит "плюс", согревая ваши ноги по утрам.

Благодаря ценам на любой кошелек и размерам, доступным для всех полов, покупка ковра — разумная идея для зимы. Попробуйте выбрать нейтральный ковер с пушистой текстурой, он будет мягким и согревающим в зимний холод.

Также "Телеграф" сообщал, что до наступления зимы необходимо уделить внимание окнам в квартире. Есть много вариантов утепления окон. А также мы писали, что изолировать от сквозняков нужно и двери в квартире, для этого пригодится один необычный лайфхак.