Землю снова будет штормить: появился календарь магнитных бурь на декабрь
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Ожидаются вспышки средней и слабой интенсивности
В декабре будет не так много магнитных бурь, как в ноябре, однако в определенные периоды Землю снова будет штормить. Календарь магнитных бурь на первый зимний месяц опубликовали "Вікна-новини".Сообщается, что большинство бурь в декабре будут средней интенсивности.
Первая магнитная буря ожидается 7–10 декабря — это вторая неделя месяца. Прогнозируется вспышка средней интенсивности. Следующая буря такой же силы ожидается 15–17 декабря. Последняя вспышка прогнозируется на 21–23 декабря. По словам экспертов, интенсивность последней бури будет слабой.
В периоды магнитных бурь может ощущаться головная боль и головокружение, скачки давления, боль в суставах, нарушение сна, раздражительность. Зная точные даты магнитных бурь на декабрь 2021 года, можно заранее подготовиться и уберечь здоровье от их негативного воздействия. Первое, на что эксперты советуют обратить внимание в сложные дни, это поддержание здорового образа жизни.
Напомним, что магнитные бури — это явление, которое возникает из-за поступления в окрестности Земли возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и ударной волны, которая за ним следует.
Ранее сообщалось, как простые настойки могут помочь защититься от опасного влияния магнитных бурь метеозависимым людям.