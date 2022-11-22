Землю снова будет штормить: появился календарь магнитных бурь на декабрь

Ожидаются вспышки средней и слабой интенсивности

В декабре будет не так много магнитных бурь, как в ноябре, однако в определенные периоды Землю снова будет штормить. Календарь магнитных бурь на первый зимний месяц опубликовали "Вікна-новини".Сообщается, что большинство бурь в декабре будут средней интенсивности.

Первая магнитная буря ожидается 7–10 декабря — это вторая неделя месяца. Прогнозируется вспышка средней интенсивности. Следующая буря такой же силы ожидается 15–17 декабря. Последняя вспышка прогнозируется на 21–23 декабря. По словам экспертов, интенсивность последней бури будет слабой.

Календарь магнитных бурь на декабрь

В периоды магнитных бурь может ощущаться головная боль и головокружение, скачки давления, боль в суставах, нарушение сна, раздражительность. Зная точные даты магнитных бурь на декабрь 2021 года, можно заранее подготовиться и уберечь здоровье от их негативного воздействия. Первое, на что эксперты советуют обратить внимание в сложные дни, это поддержание здорового образа жизни.

Напомним, что магнитные бури — это явление, которое возникает из-за поступления в окрестности Земли возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и ударной волны, которая за ним следует.

Ранее сообщалось, как простые настойки могут помочь защититься от опасного влияния магнитных бурь метеозависимым людям.