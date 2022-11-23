День святого Георгия Победоносца: что категорически нельзя делать в праздник

Святой Георгий Победоносец считается покровителем воинов

В среду, 23 ноября, согласно календарю церковных праздников, православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца, который является одним из известнейших христианских святых. Стоит отметить, что его почитают несколько раз в году.

"Телеграф" рассказывает, чем особенный праздник 23 ноября, об его истории традициях. А также делимся, что можно и нельзя делать в этот день.

День святого Георгия Победоносца: история и традиции праздника

Святой Георгий жил в 3 веке в Каппадокии (Малая Азия) и был успешным военным при императоре Диоклетиане. Отметим, что правитель был язычником., а сам Георгий — христианином. Когда правитель начал гонения на христиан, святой раздал все свое имущество бедным и стал на защиту христиан. За это святой и был предан жестоким пыткам. 23 ноября — день, когда Георгий восстал из мертвых: к нему явился Ангел Господень и исцелил мученика от ран и вернул к жизни.

Этот день принято начинать с богослужения в церкви. Также наши предки 23 ноября носили в церковь хлеб с солью для освящения, чтобы после ними накормить домашний скот. Люди верили, что это придавало животным здоровья и помогало пережить лютые морозы.

Что нельзя делать в День святого Георгия Победоносца

уезжать далеко от дома;

ругаться, спорить, конфликтовать;

выходить вечером из дому;

одалживать и занимать деньги – так можно "отдать" свое счастье;

не стоит злоупотреблять алкоголем;

разговаривать с незнакомыми – чтобы уберечься от сглаза;

не начинайте никаких новых дел.

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