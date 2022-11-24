Быстро разряжается на морозе: пять шагов, которые продлят заряд гаджета

Защитный чехол и режим "энергосбережение" продлят жизнь вашему смартфону

Низкие температуры пагубно влияют не только на здоровье и самочувствие человека, но и на аккумуляторы гаджетов. Вы наверняка замечали, что зимой, особенно при минусовой температуре, телефон разряжается в разы быстрее. Однако нам хочется чтобы наш помощник был постоянно под рукой.

Как сделать так, чтобы гаджет держал заряд в холодную пору года дольше, и не подвел вас в самый ответственный момент пишет Android.com.

Используйте чехол

Выходя на улицу в минусовые температуры позаботиться нужно не только о своем комфорте, но и о защите телефона. Чехол поможет сохранить подходящую температуру устройства. К слову, существуют даже специальные термозащитные чехлы, которые предотвращают резкое охлаждение гаджета.

Держите телефон в тепле

Если вы не привыкли надевать чехол на смартфон — старайтесь меньше доставать его на морозе. Еще одним полезным советом является найти для гаджета укромное место в сумке или кармане. Для сохранения тепла, можно держать его ближе к телу. Но стоит помнить, что резкие перепады температуры для устройства тоже не желательны. После пользования на улице – обязательно спрячьте телефон и не несите его в руках.

Включите режим энергосбережения

Вам нужно постараться продлить время работы мобильного телефона. Для это закройте все фоновые вкладки, снизьте яркость или включите "автояркость". Если ничего не помогает – воспользуйтесь режимом энергосбережения. Владельцы iPhone должны зайти в "Настройки", открыть раздел "Аккумулятор", включить энергосбережение. Если у вас Android – также перейдите в "Настройки" и найдите строку "Батарея".

Не заряжайте телефон с помощью Power Bank

Подключить смартфон к портативной зарядке может показаться отличным решением, однако этого точно не стоит делать по одной простой причине. Зарядка при низких температурах может навредить литий-ионной батарее. После этого гаджет может разряжаться еще быстрее или не заряжаться вовсе.

Реже пользуйтесь мобильным телефоном

Чтобы спасти устройство, старайтесь доставать его из кармана или сумки как можно реже. Переключайте звонок на наушники и не допускайте попадания дождя и снега.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки при зарядке мобильного устройства могут серьезно навредить гаджету.