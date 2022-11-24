Уход за орхидеями зимой: секрет, который поможет растению "выжить" в холод
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В первую очередь необходим правильный полив
Зимой в холода не только люди и животные нуждаются в правильном уходе — заботу и правильного полива требуют также растения. Поскольку одним из самых популярных и очень требовательных цветков является орхидея, сегодня мы хотим поговорить как раз про нее.
Очень важно в зимний период соблюдать правильный ее полив, ведь даже незначительные ошибки могут привести к гибели растения, сообщает Ukr.Media. Что же можно и нельзя делать — читайте далее.
Как ухаживать за орхидеей зимой
Регулярность полива — в среднем это раз в 10 дней, однако частота зависит от нескольких факторов: влажности воздуха, размера горшка и почвы. Если воздух слишком сухой, то количество поливов лучше увеличить. Что касается горшка, в этом случае нужно учитывать его размер — чем больше, тем чаще нужно поливать растение. Состав почвы: влагопроницаемые требуют постоянного увлажнения.
Правила зимнего полива орхидеи, которые необходимо учитывать:
- если почва слишком сухая, количество поливов до двух раз в неделю;
- можно освежать орхидеи с помощью теплой воды из пульверизатора, но воду не следует направлять на цветы и бутоны;
- если орхидея цветет, полив важно выполнять деликатно;
- без надобности трогать бутоны или цветы нельзя;
- нельзя переставлять растение сразу после полива растение на другое место.
Типичные ошибки при уходе за орхидеей
- Перелив может привести к гниению или пожелтению листьев цветка.
- При поливе нельзя попадать в розетку растения, ведь это может привести к загниванию растения. Если вода попала на розетку нужно все тщательно вытереть.
- Нельзя использовать для полива воду +50 градусов или выше — это может привести к опадению соцветий.
- Переворачивая или передвигая горшок без надобности, можно погубить растение.
- Если растение развивается нормально, менять схему полива либо методы недопустимо.
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