Никакие холода не страшны: дельные советы, как утеплить балкон самостоятельно

Ели вы занимаетесь утеплением в холодную погоду, выбирайте морозостойкие материалы

Отопительный сезон предстоящей зимой будет одним из самых непростых для Украины, поэтому нужно серьезно заняться утеплением своего дома, чтобы уберечь себя в холодный сезон. Поскольку одним из самых холодопропускающих мест в доме и квартире является балкон, его обязательно стоит утеплить. При чем это довольно просто сделать самостоятельно.

Что нужно учитывать при утеплении полов и стен на балконе, и как это сделать самостоятельно рассказывают Факты ICTV. Life. Не забывайте также, что для лучшего результата, балкон желательно утеплить еще и снаружи.

Как утеплить балкон изнутри своими руками

Важно! Перед тем как утеплять балкон, его нужно подготовить: закройте все щели герметиком или монтажной пеной, а также выровняйте стены и потолок.

Что нужно для утепления балкона:

алюминиевый скотч;

пенопласт;

изолон-фольга-самоклейка;

минеральная вата;

грунтовка-антисептик.

Как утеплить пол балкона

Положите на пол один из гидроизоляционных материалов, а на верх установите каркас из деревянных брусьев, которое заранее нужно обработать раствором-антисептиком, чтобы избежать плесени и гниения. После залейте монтажную пену между стеной и брусьями.

Затем переходите к теплоизоляции. Важно, чтобы между деревянными брусьями и утеплителем не было дыр. Чтобы избежать образования конденсата, не забудьте о слое пароизоляции. Сверху можно класть ламинат или линолеум.

Как утеплить стены балкона

Для утепления стен подойдет пенопласт, пенополистирол или минеральная вата. Закрепите один из этих материалов на стены и установите решетку из деревянных брусьев, как и на полу. Стыки заполните монтажной пеной, а наверх положите пароизоляционную пленку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении весьма действенный и при этом недорогой.

Также мы писали о нюансах утепления входных дверей, которые являются одним из главных "пропускников" для холода.