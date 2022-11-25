Почему нельзя оставлять зарядку без телефона в розетке: главная опасность

Первая и главная причина, по которой нужно каждый раз доставать зарядное устройство из розетки, – риск возгорания из-за скачка напряжения

Большая часть смартфонов забывают или просто не считают нужным извлекать зарядное устройство из розетки после зарядки гаджета. Однако постоянно держать зарядку в розетке очень удобно, но опасно.

Почему лучше не оставлять зарядное устройство без телефона, пишет itechua. Как не навредить устройству — читайте далее.

Почему нужно доставать зарядку из розетки

Первая и главная причина, по которой нужно каждый раз доставать зарядное устройство из розетки, – риск возгорания из-за скачка напряжения. Это особенно актуально, если вы используете неоригинальную зарядку.

Во-вторых, постоянное подключение зарядного устройства к сети в долгосрочной перспективе сокращает срок службы. Конечно, зарядка от этого не сломается через месяц, но в итоге прослужит меньше. Также нужно обязательно доставать зарядку из розетки, если в доме есть дети и домашние животные.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, по каким причинам смартфон быстро разряжается. А еще мы писали, какие приложения изнашивают батарею телефона и буквально "сжирают" заряд.