Простые и быстрые способы утеплить квартиру: обратите внимание на окна и двери

Главная задача — минимизировать сквозняки

Чтобы зима в доме или квартире была более комфортной нужно проработать проблему сквозняков. Для этого первым делом утепляют окна и двери. Но многие способы громоздки и требуют финансовых и временных вложений.

Есть варианты как ликвидировать проблему утечки тепла меньшими усилиями. Часть из применяемых средств может найтись у вас дома.

Окна

Изоляция стекол — в магазинах продают комплекты с пленкой, которой можно заклеить окна и снизить теплопотери.

Используйте временный герметик, чтобы закрыть все щели на окнах. Летом его можно просто снять.

Заполните щели в окна наполнителем и герметизируйте их. Внутри можно проложить уплотнитель.

Слои помогут не только людям согреться, но и согреть дом. Сочетание жалюзи или тканевых ролетов, гардин и тяжелых штор помогает защититься от холода со стороны окна.

Если ваши окна деревянные — проверьте плотность прилегания к раме. Щели лучше промазать до наступления холодов.

Двери

Используйте физические барьеры на сквозняках дверей — валик под двери, наполенный песком, блокирует сквозняки. Если этого не хватает — можно повесить перед дверью старое одеяло.

Уплотните щели — даже маленький зазор возле входной двери впускает в дом немало холодного воздуха. Уплотнитель можно приклеить по бокам и сверху, а новые дверные щетки снизу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для утепления окон подойдут разные виды пленок, в том числе и упаковочная с пупырышками. Также утеплять окна можно как дорогими средствами, так и подручными материалами — важно помнить про нюансы.