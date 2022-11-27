И вкусно, и тепло: народный метод обогрева квартиры с помощью духовки

В духовке можно не только готовить, но и разогревать еду и размораживать продукты.

В период, когда происходят регулярные перебои со светом, стоит заранее позаботится об альтернативных способах, как можно сохранить тепло в доме, а также как обогреть свое жилице. Украинцы уже готовы к тому, что зима не будет легкой в этому году, поэтому украинские хозяйки уже нашли один из достаточно полезных лайфхаков, как отопить квартиру.

Как обогреть дом с помощью духовки

Духовые шкафы не только отдают тепло во время готовки, но и после приготовления можно открывать дверцу и греть кухню, а вместе с ней и другие помещения. Поэтому домохозяйки советуют больше готовить в духовке.

А готовить в ней можно практически все, где требуется термическая обработка. Выпекайте печенье, пироги, торты, лепешки. Запекайте мясо, рыбу, грибы, овощи. Духовка будет выполнять двойную функцию на кухне и будет хранить ваше тепло.

Помимо этого вы можете ознакомиться с инструкцией по изготовлению домашнего обогревателя из железных банок. Особых усилий это не займет.