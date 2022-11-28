Такая "экономия" будет стоить денег: развенчаны три популярных мифа об отоплении

На отоплении можно сэкономить, но делать это нужно с умом

На улице заметно похолодало и вот-вот наступит настоящая зима с морозами и вьюгами. Поэтому осталось совсем немного времени утеплить свое жилище, в частности избавиться от сквозняков через окна и двери. Есть много нюансов касательно обогрева дома, и некоторые наши привычки скорее вредны, чем экономят деньги.

О самых распространенных мифах про отопление пишет издание Express. Многие стремятся уменьшить счета за "коммуналку", но некоторые советы по этому поводу всего лишь мифы и в конечном итоге могут стоит вам больше денег.

Миф №1: электрические обогреватели более эффективны, чем центральное отопление

В течение многих лет многие люди считали, что подключить мобильный электрический обогреватель дешевле, чем установить отопление. На самом же деле электрические обогреватели значительно увеличат ваши расходы на электроэнергию. Они расточительно расходуют энергию, создавая не только тепло, но и шум. Этот шум бесполезен, но питается от электричества, а значит тянет деньги из вашего кармана.

Миф №2: дешевле сохранять низкий уровень отопления весь день, чем включать его только при необходимости

Независимо от ситуации, включение отопления, когда вас нет дома, всегда будет стоить вам денег. Все, что вы делаете, это поддерживаете отопление в течение более длительного периода времени. В конечном итоге это означает, что в конце месяца вы получите очень дорогой счет.

Миф №3: включив отопление на максимальную мощность, можно быстрее согреть дом

Одна из наших первых мыслей после возвращения домой в холодный дом — включить отопление до максимальной температуры. Люди могут подумать, что это нагреет жилище быстрее, однако это не так. Ваш дом будет нагреваться за одинаковый отрезок времени, независимо от того, доходит температура до 20 или 30 градусов. В конечном итоге вы потратите деньги впустую, так как позже ночью вам может стать слишком жарко. Это будет означать, что использовано гораздо больше энергии, чем требовалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовиться к зиме без отопления. Есть "чеклист" работ, которые нужно выполнить к холодам.